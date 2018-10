Tentato omicidio di una prostituta, arresto dopo condanna

FRANCAVILLA FONTANA - Arrestato per scontare un residuo di pena, dopo la condanna in via definita per il tentato omicidio di duna prostituta nigeriana: Vincenzo Begher, 45 anni, deve espiare due mesi e 19 giorni.

L'ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabineri della stazione di Francavilla Fontana. I fatti di cui è accusato sono avvenuti sei anni addietro nel 2012: accoltellò una prostituta di origine nigeriana con cinque fendenti alla schiena.

Nella circostanza si era giustificato dicendo che si era innamorato della donna e pertanto voleva toglierla dalla strada, anche se con una metodologia singolare. In precedenza nel luglio dello stesso anno era stato arrestato perché aveva minacciato con un coltello la stessa prostituta lungo la Strada Statale 7 nei pressi di Latiano, per ottenere una prestazione.

