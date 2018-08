Un gruppo elettrogeno “riaccende” il foyer. Riapre la mostra di Rumiz

BRINDISI - Al fine di assicurare la riapertura della mostra fotografica, documentaria e multimediale «L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi» di Paolo Rumiz e compagni, l’amministrazione comunale e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi hanno prontamente disposto la messa in servizio di un gruppo elettrogeno al fine di illuminare i pannelli allestitivi collocati nel foyer, nelle more di giungere alla riparazione definitiva del guasto che lo scorso mercoledì ha messo fuori uso l’impianto elettrico dell’edificio.

La mostra dello scrittore-camminatore triestino torna così a essere fruibile a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 24 agosto, dalle ore 18 alle 21, turno di apertura previsto anche per le giornate di sabato e domenica. Si auspica che, ripristinato sia pure in modo provvisorio il servizio di erogazione di elettricità, anche la Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti ed il paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, voglia provvedere al recupero del calendario ordinario di aperture del parco archeologico sottostante il teatro.