Torre Santa Susanna. Presenta falsa autocertificazione, denunciato

TORRE SANTA SUSANNA - Un 41enne residente a Guagnano, in provincia di Lecce, durante l'attività di controllo da parte dei carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, è stato denunciato in stato di libertà per aver presentato e sottoscritto ai militari un'autocertificazione risultata falsa.

