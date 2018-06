Travolgono le auto in sosta e fuggono: immortalati dalle telecamere

CISTERNINO – Si sono scontrati con le auto in sosta e si sono dati alla fuga, ma le telecamere hanno ripreso tutto. Tramite le immagini degli impianti di videosorveglianza si sta cercando di risalire all’identità degli automobilisti coinvolti in un doppio tamponamento che si è verificato la notte scorsa (fra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno) nel centro abitato di Cisternino.

Le indagini sono state avviate dagli agenti della polizia locale diretta dal comandante Teodoro Nigro. “Grazie alla lettura delle targhe - si legge in una nota del comando - si sta risalendo agli autori al fine di mettere a disposizione dei soggetti interessati e vittime immagini identificative”.

“Altra attività è in corso anche per atti di microcriminalità nei confronti sia di beni pubblici che di azioni lesive del decoro urbano”.

Sempre a Cisternino, grazie alle fototrappole, continua la pioggia di multe a carico degli incivili che abbandonano i rifiuti nelle campagne. Decine di persone sono state multate negli ultimi tre giorni.