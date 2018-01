Tre auto a fuoco nella notte: paura e rischio di intossicazione

PEZZE DI GRECO (FASANO) – Notte di fuoco e paura in via Bertami a Pezze di Greco, dove l’incendio di tre auto parcheggiate una accanto all’altra ha provocato, oltre ai disagi del caso, l’evacuazione di alcuni appartamenti circostanti riempitisi di fumo e a rischio incendio. Con rischio concreto per i residenti di rimanere intossicati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Fasano, diretta dal tenente Daniele Boaglio, che si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, il rogo è partito da un’Audi A4 intestata a un pensionato di 70 anni, le fiamme successivamente si sono propagate su una Fiat Panda intestata alla stessa persona e poi su una Fiat Punto parcheggiata a una decina di metri di distanza appartenente a un 72enne.

Anche se non sono state trovate evidenti tracce di dolo si ritiene che non si sia trattato di un incendio scoppiato per cause accidentali. Saranno i carabinieri a fare chiarezza sulla vicenda.