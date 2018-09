Trovata piantagione di cannabis accanto all'orto: arrestato bracciante agricolo

TUTURANO – Un bracciante agricolo di Tuturano è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione perché sorpreso a coltivare Cannabis per la produzione di marijuana. Nel dettaglio aveva messo a dimora nei vasi 27 piante.

“La coltivazione era stata strutturata nell’ambito di un terreno incolto in contrada “Scorsonara” di Tuturano ed in particolare all’interno dei soli muri perimetrali di un piccolo casolare fatiscente privo del tetto. Il terreno non è di proprietà dell’indagato che coltiva un orto poco distante dove vi è la presenza di un pozzo dal quale attinge l’acqua per innaffiare le piante di cannabis”.

Sono state rinvenute, infatti, alcune taniche colme di acqua della stessa tipologia di quelle presenti nel casolare. Il 49enne è stato sorpreso dai militari all’interno del casolare dove ha messo a dimora in vasi di plastica 27 piante che hanno raggiunto l’altezza variabile da 40 a 60 centimetri, sottoposte a sequestro.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.