Trovati con cocaina durante perquisizione: arrestati marito e moglie

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, unitamente all’unità cinofila antidroga di Modugno (Ba), hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne e una 42enne, marito e moglie. Durante una perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno trovato 20 grammi circa di cocaina e sostanza da taglio (Magnite), tra cui due dosi già confezionate eun1 bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.