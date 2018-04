Trovato in casa con marijuana suddivisa in dosi: arrestato per spaccio

TORCHIAROLO - I carabinieri della stazione di Torchiarolo hanno arrestato in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Luca Nassisi 24enne del luogo. Il giovane, nel corso di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, 2 coltelli a serramanico con la lama intrisa di stupefacente e vario materiale finalizzato al confezionamento delle dosi.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro unitamente a due telefoni cellulari ritenuti strumentali all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. La droga e i materiali rinvenuti erano riposti in un cassetto della cucina componibile e in altro cassetto di un mobile collocato nell'ingresso dell'abitazione. Su disposizione dell'autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Nasssisi, difeso dall’avvocato Francesco Casicone, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

