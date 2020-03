Trovato con 103 pezzi di auto di provenienza illecita: denunciato per ricettazione

BRINDISI - I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 35enne del luogo, per ricettazione. L’uomo è stato fermato in una via del centro a bordo di un’auto e, sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 10 pezzi di ricambio, occultati nel vano portabagagli, riconducibili a un’autovettura Alfa Romeo Giulietta.

La successiva perquisizione eseguita presso un garage nella sua disponibilità ubicato nella stessa strada dove è stato fermato ha consentito di rinvenire 103 parti meccaniche e di carrozzeria complete, appartenenti a sette distinti veicoli, rispettivamente due Alfa Romeo Giulietta, due Fiat 500, una Smart Fortwo, una Jeep Renagade e una Lancia Ypsilon. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.

