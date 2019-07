Riceve bollette per appartamenti di cui non è proprietario: cinque denunce

LATIANO - Approfittando della sua posizione di consulente energetico nel mercato libero ha intestato 4 contratti di energia relativi ad altri e tanti appartamenti di amici ubicati a Lecce a un 49enne di Latiano, ignaro della vicenda. Denunciato insieme ai proprietari degli appartamento, tra essi anche un detenuto. Sono accusati di truffa, falsità in scrittura privata e sostituzione di persona in concorso.

La vittima è un uomo di Latiano a cui sono state recapitate bollette relative all’erogazione dell’energia elettrica intestate a suo nome relative ad appartamenti ubicati a Lecce di cui non è proprietario. L’uomo non ha esitato a rivolgersi ai carabinieri. I riscontri condotti hanno permesso di ricostruire in tutti i passaggi la vicenda e denunciare il consulente energetico nel libero mercato, che commettendo i reati di truffa e falsità in scrittura privata ha tratto un guadagno con le provvigioni, nonché gli altri 4 beneficiari della truffa che per un periodo hanno ricevuto la fornitura gratuità dell’elettricità.