Falsifica atto notarile per intascare 15mila euro: arrestato un avvocato

BRINDISI – Avrebbe falsificato una procura speciale, per incassare indebitamente una somma superiore ai 15mila euro spettanti a un terzo soggetto, del tutto estraneo ai fatti. Un avvocato brindisino, il 49enne Giuseppe Scuteri, è stato arrestato dai militari della compagnia della guardia di finanza di Brindisi in esecuzione di un'ordunanza di custodia, ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Brindisi Giuseppe Biondi, su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro.

Le accuse

Al professionista sono stati contestati i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa. La misura dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria è stata invece emessa a carico della madre dell'avvocato, una 73enne.

Le misure cautelari scaturiscono da un’indagine nell’ambito della quale è stato accertato che l’avvocato, appartenente al foro di Brindisi e con studio legale nel capoluogo, avrebbe "formato a suo favore una procura speciale mendace che, falsamente, riproduceva il timbro e le attestazioni di un notaio di Brindisi, con l’obiettivo di incassare indebitamente oltre 15mila euro, spettanti ad un terzo soggetto del tutto estraneo agli accadimenti". L’acquisizione delle somme era poi avvenuta attraverso l’accredito del denaro su un conto corrente bancario intestato alla madre dell’avvocato.

La denuncia del notaio

A dare input all'inchiesta è stata la querela sporta da un notaio di Brindisi lo scorso 19 marzo presso la stazione Centro dei carabinieri. Il notaio riferì ai militari dell'esistenza di una "procura notarile falsa", spiegando che il precedente 6 marzo, era stato contattato al telefono dal direttore della filiale di una banca per avere notizie su una procura che, all'apparenza, sembrava rilasciata da un uomo in favore della madre dell'avvocato Scuteri, per incassare la somma di 15.372,17 euro.

L'importo derivava da "un credito vantato da una società cooperativa della quale l'uomo era rappresentante legale nei confonti di una srl, in virtù di una sentenza della Corte d'Appello civile di Lecce, a seguito della trattazione di una causa" iscritta a ruolo nel 2014. Il notaio, in quella stessa circostanza, comunicava la "falsità della procura".

I precedenti

Lo scorso aprile la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista contro una condanna a due anni e 20 giorni di reclusione per i reati di corruzione e di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, in relazione a incidenti stradali, ricostruiti nell’inchiesta sulle truffe alle assicurazioni.