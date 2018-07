Truffe on line, vende Iphone ma non lo spedisce: denunciata

SAN PANCRAZIO SALENTINO - I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno denunciato una 21enne residente a Catania, per truffa. La donna dopo aver messo in vendita un telefono cellulare modello “IPhone X” sul social network Facebook al prezzo di 680 euro, ha riscosso la somma mediante transazione su carta prepagata “Post pay” a lei intestata, senza poi spedire la merce all’acquirente, una 26enne di San Pancrazio Salentino. Vani si sono rivelati i tentativi effettuati dalla vittima di contattare la “venditrice” che non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri.