Affidato in prova ai servizi sociali, con tre etti di cocaina nell'armadio

LATIANO – I carabinieri lo conoscevano bene, e sapevano che Oronzo Santoro, 47 anni, era in affidamento in prova ai servizi sociali. Perciò quando l’uomo, alla guida dell’auto intestata d un familiare, è stato fermato ad un posto di controllo, i militari della pattuglia gli hanno dedicato particolare attenzione. La perquisizione dell’auto ha condotto subito i carabinieri a scoprire nel vano portaoggetti un pacchetto di sigarette contenente uno spinello in parte consumato.

Santoro si è rifiutato di sottoporsi al test sugli stupefacenti, e per questo è stato denunciato. Ma il più grosso dei guai era occultato a casa sua, tra i maglioni riposti in un armadio della camera da letto: 309 grammi di cocaina non certo destinati all’uso personale. Del resto, in un cassetto di uno scrittoio c’era anche un bilancino elettronico, assieme a dieci grammi di hascisc.

Se si tiene conto che la soglia minima delle prescrizioni per una persona che beneficia dell’affidamento in prova come misura alternativa alla detenzione è quella di permanere nel proprio domicilio dalle 21 alle 5, di dedicarsi a stabile attività lavorativa, di non associarsi a persone che abbiano subito condanne penali o siano sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione, di non frequentare osterie spacci pubblici di bevande alcoliche, Santoro era andato molto oltre.

L’uomo è stato arrestato, e su decisione del pm di turno è stato trasferito nel carcere di via Appia a Brindisi in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari. I carabinieri delle stazioni di Latiano e San Michele Salentino, assieme a quelli della compagnia di San Vito dei Norman ni, che hanno collaborato in questa vicenda, ora approfondiranno la posizione e il ruolo dell’arrestato nelle attività di spaccio nella zona.