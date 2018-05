Violenza sessuale alla ex compagna dopo una cena: preso nella notte

BRINDISI – Una violenza sessuale denunciata dalla vittima nell’immediatezza dei fatti ha consentito ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi di portare alla luce una lunga storia di soprusi patiti da una donna di 39 anni nel corso di una passata relazione con l’uomo arrestato la notte scorsa da un equipaggio dell’Arma, dopo brevi ricerche.

Lo scenario dell’ultima vicenda e di quelle precedenti è segnato da una condizione di povertà e degrado, in quartiere periferico della città, su cui i carabinieri stanno completando le indagini per fornire al magistrato inquirente una relazione completa sugli abusi che – stando al racconto della vittima – hanno segnato la precedente relazione tra la donna e la persona arrestata.

L’ultimo fatto, quello della violenza sessuale, è maturato ieri sera dopo una cena. Il 44enne ha chiesto insistentemente alla ex compagna di avere un rapporto sessuale ricevendo un netto rifiuto, fanno sapere gli investigatori. Allora l’uomo è passato all’azione, bloccando la 39enne brindisina contro una parete della stanza per abusare di lei.

Riuscendo alla fine a liberarsi dalla stretta del suo aggressore, la donna ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. Nel frattempo l’autore della violenza si era allontanato dall’abitazione della ex compagna, ma non è riuscito a restare libero ancora per molto: nel corso della notte è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e dichiarato in arresto, per poi essere trasferito al carcere di via Appia su disposizione del pm di turno.

La vittima invece è stata accompagnata all’ospedale Perrino per le prime cure e per sedare lo stato di shock dovuto alla violenza subita, poi ha sporto denuncia formale raccontando anche particolari di precedenti vicende, al momento – come già detto – al vaglio degli investigatori del Norm di Brindisi e del sostituto procuratore che segue il caso.