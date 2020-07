Evade dai domiciliari e picchia il compagno della sua ex

CEGLIE MESSAPICA - E’ evaso dai domiciliari e si è recato presso l’abitazione della sua ex coniuge, picchiando con violenza il suo attuale compagno. Un 37enne di Ceglie Messapica è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. L’uomo era autorizzato ad uscire da casa solo per esigenze primarie e indispensabili di vita. Non rientra in questo ambito, evidentemente, quello che è stato un vero e proprio blitz presso l’abitazione in cui risiede la ex, culminato con l’aggressione dell'attuale compagno della donna, il quale ha subito fratture alle costole e si trova attualmente in osservazione presso l’ospedale di Francavilla Fontana. L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione del pm di turno per ciò che concerne l'episodio descritto, mentre resta ai domiciliari per le pregresse vicende.

