Va a fuoco la caldaia: paura nella notte in un condominio

BRINDISI – E’ un corto circuito la causa di un incendio che si è sviluppato intorno all’una della notte tra ieri e oggi, domenica 13 maggio, su una caldaia in un condominio di via Romania a Bozzano. La caldaia è andata distrutta, per fortuna il fumo sprigionato dal rogo è fuoriuscito dal balcone e non si è propagato in casa dove si trovavano i due proprietari.

La caldaia era posizionata sul balcone coperto da pannelli frangisole che si sono deformati a causa delle fiamme permettendo al fumo di andare verso l’esterno. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che in pochi minuti hanno sedato l’incendio scongiurando conseguenze peggiori. Per gli abitanti della casa si è trattato solo di tanto spavento.