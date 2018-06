Velivolo portoghese diretto a Brindisi fa scattare allarme: intercettato

BRINDISI - Due cacciabombardieri QRA F-2000 Eurofighter del 36.mo Stormo di Gioa del Colle sono decollati ieri venerdì 29 giugno dalla base aerea pugliese per intercettare un aereo a turboelica Cessna Renegade portoghese in volo da Ginevra a Brindisi. Il Cessna, lungo la rotta, aveva interrotto le comunicazioni mentre sorvolava la Toscana. Dopo aver tentato più volte di stabilire un contatto, il centro di assistenza al volo competente ha trasmesso la segnalazione all'Aeronautica Militare, che ha dato l'ordine di scramble alla base di Gioia del Colle.

L'rdione è stato comunicato anche al Caoc (Combined Air Operation Center) di Torrejion, in Spagna, l'ente Nato responsabile del controllo aereo dell'area, mentre a indirizzare i due Eurofighter sull'areo ci ha pensato il 22.mo Gruppo Radar di Licola (Napoli) della stessa Aeronautica Militare. Il decollo è avvenuto alle 10 circa ora locale. In brevissimo tempo il Cessna è stato intercerttato dai cacciabombardieri italiani, che hanno accertato che l'aereo che aveva sospeso i contatti radio non fosse in pericolo e che non costituisse una minaccia.

Completata l'identificazione, il Cessna è stato scortato sino a quando non ha preso contatto con la torre di controllo di Brindisi. la notizia dello scramble è stata resa nota stamani. L'attività di sorveglianza continuata dello spazio aereo italiano da parte dell'Aeronautica Militare, integrata con quella svolta da altri Paesi Nato, è gestita a terra dall'XI Unità di Difesa aerea missilistica integrata di Poggio Renatico (Ferrara), e dal 22.mo Gruppo Radar di Licola (Napoli), mentre le operazioni di volo sono affidate al 4° Gruppo di Grosseto, al 36° Gruppo di Gioia del Colle e al 37° Gruppo di Trapani Birgi, tutti dotati di Eurofighter Typhoon.