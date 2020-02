Vende trinciaerba on line, incassa i soldi ma non lo spedisce: denunciato

ERCHIE - Un 50enne originario di Afragola (Na), residente a Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri di Erchie per truffa nei confronti di un 24enne del posto. L’uomo aveva messo in vendita su un sito internet un trinciaerba ma dopo aver riscosso la somma di 502 euro dalla vittima, versata su una carta ricaricabile Postepay, non ha mai spedito l'attrezzo agricolo.