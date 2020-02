Rete impigliata intorno al collo: cane liberato dai vigili del fuoco

BRINDISI – Era rimasto impigliato con la rete intorno al collo, impossibilitato a muoversi. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare un cane di piccola taglia che cercava di superare la recinzione di un giardino abbandonato fra via Giovanni Pascoli e via Giacosa, nella zona antiracket del rione Paradiso. E’ accaduto intorno alle ore 16.45 di oggi (sabato 15 febbraio). I pompieri hanno tagliato la rete con una cesoia. Poi gli anno dato dell’acqua, in attesa dell’arrivo di un veterinario dell’Asl di Brindisi, che ha preso il piccolo in consegna.