Capra sprofonda in un pozzo: i vigili del fuoco la salvano

MESAGNE - Era sprofondata in un pozzo profondo otto metri. I vigili del fuoco si sono calati in profondità con una scala a pioli per salvarla. Una complessa operazione di recupero di una capretta si è svolta ieri sera (sabato 6 luglio) in contrada Vignola, nelle campagne di Mesagne. L’esemplare era precipitato in un pozzo privo di copertura. E’ stato il proprietario a dare l’allarme. Sul posto si sono recati sia gli agenti della Polizia Locale che i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Dopo il salvataggio, l’animale è stato restituito al proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.