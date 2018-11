Violazione degli obblighi di assistenza familiare, denunciato un uomo

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli, hanno denunciato un 53enne residente in Grottaglie, per violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo separato dalla moglie, una 40enne, da qualche tempo non provvede al sostentamento economico del nucleo familiare composto dall’ex moglie e da due figli minori, come disposto dal Tribunale di Taranto nel novembre 2015. È stata la donna a sporgere querela.