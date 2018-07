Vuole denaro per la droga e aggredisce la madre di 70 anni

VILLA CASTELLI – Grida e spintoni per richieste di denaro: lui voleva comprare la droga, la madre più volte gliel’ha impedito ed è stata aggredita dal figlio.

In carcere è finito Donato Ciracì, 45 anni, di Ceglie Messapica, arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Villa Castelli con le accuse di estorsione continuata e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, dopo che alcuni familiari hanno assistito a una lite tra il figlio e la madre. L’anziana, in passato, aveva già denunciato il figlio per analoghe condotte.

Stando a quanto hanno accertato i militari, la situazione di tensione all’interno della famiglia e le aggressioni, andavano avanti da cinque anni. “La motivazione alla base è riconducibile, alle richieste di droga”, hanno spiegato i carabinieri nella nota stampa. Ciracì sarà interrogato nelle prossime ore dal gip del Tribunale di Brindisi, di fronte al quale si svolgerà l’udienza di convalida.

