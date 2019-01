Agricoltura in ginocchio, l'Anci chiama i sindaci in piazza

Continua il sostegno dei Comuni e dei territori al comparto olivicolo pugliese: Anci Puglia ha invitato sindaci e amministratori comunali a partecipare con fascia tricolore, alla mobilitazione che si terrà lunedì 7 gennaio a Bari, alle ore 10 in Piazza Prefettura. Gelate, Xylella, siccità e calamità hanno flagellato l'olivicoltura e l'agricoltura in generale, settori trainanti dell’economia regionale, ricorda la sezione pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La mobilitazione dei Comuni pugliesi prosegue anche sulla gravissima questione che riguarda l'avanzare incontrastato della Xylella, con la manifestazione promossa e organizzata da Anci Puglia per domenica 13 gennaio 2019, alle ore 10 a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele.

"Il 7 gennaio tutte le più importanti organizzazioni di settore, insieme, spogliandosi della propria identità e vestendo solo un simbolico gilet arancione, scenderanno in piazza per rivendicare interventi seri e concreti per il settore olivicolo pugliese. Nei giorni scorsi l'Associazione dei Comuni pugliesi, presieduta dal sindaco di Polignano Domenico Vitto, ha diffuso un documento per l'immediata attivazione di misure straordinarie di sostegno colturale e reddituale alle imprese del comparto. In questo particolare momento di gravissima crisi, tutti gli attori istituzionali devono attivarsi pretendendo l’attenzione del Governo, delle Camere, della Regione Puglia, per mettere in campo azioni e iniziative legislative tese a ottenere la declaratoria al reperimento di risorse finanziarie e altre misure straordinarie affinché il comparto olivicolo, possa tornare immediatamente alla normalità ed alla sua capacità produttiva", fa sapere Anci Puglia.