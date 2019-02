Accordo Regione, Dta e AdP per fiera aerospazio

E' stato approvato dalla giunta regionale l'Accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia Spa e Distretto Tecnologico Aerospaziale, per la promozione di nuove opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell'Aerospazio in Puglia. L'accordo punta sull'istruzione di una fiera internazionale dell'aerospazio da tenere all'aeroporto di Grottaglie per accrescere le opportunità di investimenti e di lavoro.

La Regione nell'ambito della strategia di intervento per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in relazione le politiche di sviluppo industriale regionale con le opportunità di attrazione degli investimenti di imprese italiane.

"In questo contesto - dice l'assessore regionale allo Sviluppo, Cosimo Borraccino - si inserisce perfettamente la filiera dell'aerospazio in Puglia che intendiamo potenziare rafforzando le infrastrutture aeroportuali pugliesi, sviluppando attività promozionali per favorire ed attrarre investimenti e costruendo un portafoglio di offerta territoriale nel settore dell'aerospazio".