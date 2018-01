Brindisi-Corfù, Grimaldi: "Da giugno quattro collegamenti a settimana"

BRINDISI – La compagnia Grimaldi attiva dei nuovi collegamenti Brindisi-Corfù e viceversa per quattro giorni alla settimana, dall’1 giugno al 4 luglio. La tratta sarà operativa ogni giovedì, venerdì. Sabato e domenica, tramite l’utilizzo di navi Ro.Ro.passangers. Il traghetto lascerà il porto di Brindisi alle ore 22.00, con arrivo previsto sull’isola alle ore 5.00 del giorno successivo. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, sarà possibile partire dal porto di Corfù ogni lunedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 13.30, con arrivo previsto a Brindisi alle ore 20.30.



In alta stagione - dal 5 luglio al 9 settembre - Grimaldi Lines assicurerà invece una frequenza giornaliera. Fino al 18 agosto verranno mantenuti gli stessi orari di partenza (alle 22.00 da Brindisi e alle 13.30 da Corfù), mentre dal 19 agosto l’orario subirà una variazione: la nave lascerà infatti tutti i giorni il porto di Brindisi alle ore 12, con arrivo previsto sull’isola alle ore 23.30, e il porto di Corfù alle ore 23.59 con arrivo previsto in Italia alle ore 09.00 del giorno successivo.



La nuova tratta - che andrà ad aggiungersi al collegamento plurigiornaliero Brindisi-Igoumenitsa – verrà operata dalla Compagnia con le M/n Euroferry Corfù e Euroferry Egnazia. Dal 15 luglio al 16 settembre sarà inoltre possibile raggiungere l’isola ionica anche da Venezia e Ancona con le m/n Cruise Europa e Cruise Olympia, che effettueranno partenze da entrambi i porti ogni mercoledì e giovedì e ritorni il giovedì e venerdì.



Per quanto riguarda la politica tariffaria, sulla destinazione Grecia sono attualmente in vigore due promozioni: il 30% di sconto (diritti fissi esclusi) a chi prenota la sua vacanza estiva entro il 28 febbraio ed il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) per chi partirà prenotando non più di 7 giorni prima della data di partenza, da effettuarsi entro il 30 aprile. Sono infine sempre attive le tariffe speciali valide tutto l’anno, tra cui la riduzione bambini e gli sconti del 30% sul ritorno in bassa stagione e del 20% per viaggi combinati Grimaldi Lines e Minoan Lines, sempre in bassa stagione.