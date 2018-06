Modifiche disciplinare Dop Squinzano: assemblea dei produttori

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Dop Brindisi e Dop Squinzano comunica che giovedì 5 Luglio alle ore 18:30 presso la Sala Selvarossa di Cantine Due Palme, si terrà una libera assemblea di tutti i produttori (soci e non soci di codesto consorzio) che hanno rivendicato produzione Dop Squinzano negli ultimi due anni, al fine di discutere e deliberare le modifiche del disciplinare Dop Squinzano proposte dal consiglio direttivo del Consorzio in data 23 aprile 2018.