Aeroporti, crescita a luglio sotto il segno del flusso turistico

“A luglio i passeggeri in arrivo e in partenza dal Karol Wojtyla e dall’Aeroporto del Salento sono stati 899.143, in crescita del +10,8% rispetto allo scorso anno. Particolarmente positivo il traffico di linea internazionale che con 404.688 passeggeri registra un incremento del 22,35% rispetto al 2018. In dettaglio i passeggeri di linea internazionale sono stati 305.468 su Bari (+22,75%) e 99.220 (+21,15%) su Brindisi”.

Lo fa sapere Aeroporti di Puglia. Un dato sotto il segno del turismo: poco meno della metà dei passeggeri viene fornita dai voli internazionali, settore in cui l’Aeroporto del Salento, pur in crescita, realizza numeri tre volte inferiori a quelli del Karol Wojtyla di Bari, avvantaggiato dal maggior numero di collegamenti. Nessun dato disaggregato è stato fornito per i voli nazionali, per valutare la performance di Brindisi nel mese di luglio.