Con easyJet Brindisi torna a volare per Lombardia, Veneto e Francia

BRINDISI – In attesa di buone notizie anche da Ryanair, che dovrebbe riprendere a sua volta a servire molte rotte tra fine giugno e i primi di luglio, il low-cost riprende a volare da e per l’Aeroporto del Salento con easyJet. Aeroporti di Puglia comunica che la compagnia britannica tornerà a collegare gli aeroporti di Bari e Brindisi con la quasi totalità delle destinazioni già programmate per l’estate 2020 e il cui avvio era stato sospeso a causa dell’emergenza Covid-19.

In particolare le rotte ripristinate sono: da Brindisi per Basilea dall’1 luglio; Milano Malpensa dall’1 luglio; Parigi Orly dal 22 luglio, Venezia dal 2 luglio. Da Bari per Londra Gatwick dall’1 agosto; per Nantes dal 3 agosto; per Venezia dal 2 luglio. Questi voli si aggiungono a quelli già annunciati la settimana scorsa da Bari per Milano Malpensa (dal 16 giugno) e da Brindisi per Ginevra dal 16 giugno. Orari, frequenze e tariffe sono disponibili sul sito easyJet.com, e sull’app mobile.

“Siamo felici che in pochi giorni EasyJet abbia deciso di ripristinare gran parte del proprio network per la stagione estiva 2020 da Bari e Brindisi”, ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia. “È questa una notizia di assoluto valore sia per la nostra organizzazione, che tanto si è impegnata per ricostruire in tempi rapidi condizioni di normalità operative, che per la nostra regione. La ripartenza dei voli, infatti, è fondamentale per rimettere in moto l’industria del turismo pugliese”.

Sottolineata da Onesti anche l’importanza della ripresa della mobilità tra Puglia, Veneto e Lombardia. “Rinnoviamo, infine, l’invito ai passeggeri di tornare a volare con fiducia e responsabilità – ha concluso il presidente Onesti –, adottando tutte le misure e i protocolli necessari atti a garantire la massima sicurezza di quanti, operatori e persone, formano la variegata comunità aeroportuale”.

Lorenzo Lagorio, country manager easyJet in Italia, ha dichiarato: “Dopo aver annunciato la ripresa delle operazioni in Italia a partire dal 15 giugno e anticipato alcune delle rotte che voleremo da Milano durante l’estate, siamo davvero contenti di poter finalmente ripristinare la maggior parte delle nostre rotte estive anche dagli altri aeroporti italiani, incluse le nostre basi di Napoli e Venezia, dando la possibilità agli italiani di programmare la loro estate. Ora che le restrizioni vengono allentate e la domanda di viaggio sta aumentando, abbiamo pensato non ci fosse momento migliore per festeggiare il nostro ritorno mettendo a disposizione un milione di posti a soli 29.99 euro”.