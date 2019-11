"Cmc sta smontando i macchinari. Partito un Tir per la Polonia"

CAROVIGNO – “Colpo di mano della Cmc”, denuncia oggi la Fiom Cgil di Brindisi, segnalando la partenza per la Polonia di buon mattino di un Tir con una delle due linee di montaggio dell’azienda metalmeccanica di Carovigno che opera nel settore delle costruzioni aeronautiche.

A questo punto, si rischia di andare a “babbo morto” all’eventuale tavolo di trattativa richiesto alla task force regionale per l’occupazione. “Una grave, preoccupante, azione unilaterale della direzione Cmc – dichiara il segretario territoriale della Fiom, Angelo Leo -. Siamo di fronte al più classico esempio di delocalizzazione”

Secondo Leo, “la Cmc pare abbia acquisito una azienda in Polonia, naturalmente con il beneplacito della Leonardo. Non solo, ma la direzione della Cmc è intervenuta nei confronti della Regione Puglia e della Task force per esprimere la sua contrarietà all'insediamento di un tavolo regionale di crisi. Come Cgil e Fiom siamo determinati a sostenere l'insediamento del tavolo regionale”.

La Fiom ricorda che sono in ballo 50 posti di lavoro, “con 50 famiglie che rischiano di aggiungersi ad altre migliaia di lavoratori brindisini buttati in mezzo la strada. Le istituzioni sono obbligate ad intervenire, siamo sull' orlo di un fallimento sociale senza precedenti. Le aziende non possono giocarsi la pelle dei lavoratori con le istituzioni che assistono impotenti a questo sterminio di massa”.