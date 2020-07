Transizione energetica: Enel presenta le iniziative di sviluppo

BRINDISI - Si è tenuto in data odierna, presso la sede di Confindustria Brindisi, il tavolo tecnico promosso da Enel per presentare le iniziative di sviluppo e le opportunità del Gruppo nella fase di transizione energetica. All’incontro, coordinato dal Commissario di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, hanno partecipato: il Sindaco di Brindisi, nonché Presidente della Provincia, Riccardo Rossi, i Segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Antonio Macchia, Antonio Castellucci, Antonio Baldassarre, Tonino Licchello, Damiano Flores, il Presidente Cna Franco Gentile, nonché una delegazione di dirigenti Enel, guidata da Gaetano Evangelisti.

Durante l’incontro sono stati illustrati i piani operativi di investimento di Enel Produzione, Enel Green Power, E-Distribuzione ed Enel X. Su tali piani le diverse parti coinvolte hanno avuto modo di esprimere richieste di chiarimenti, osservazioni e proprie valutazioni. In particolare, il Sindaco Rossi ha partecipato all’intero incontro protrattosi per tutta la mattinata, esprimendo il suo apprezzamento con puntuali riflessioni tecniche e programmatiche e auspicando che il territorio non disperda le diverse opportunità oggi rappresentate.

Nel pomeriggio la delegazione Enel ha incontrato gli imprenditori associati, Confindustria Brindisi e Cna, ai quali è stato rappresentato il medesimo piano operativo industriale del Gruppo, al fine di incentivare l’instaurarsi di nuovi rapporti di collaborazione con il Gruppo Enel. Nella giornata di domani, giovedì 9 luglio, presso gli uffici di Confindustria Brindisi, si terranno incontri one-to-one con le singole aziende.