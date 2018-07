Its Turismo e alta specializzazione tecnica: importante convegno a Brindisi

BRINDISI - “Alta specializzazione tecnica terziaria dell’ItsTurismo Puglia”: questo il titolo di un convegno che lunedì prossimo (16 luglio), alle ore 16, si svolgerà presso la sala conferenze di palazzo Nervegna.

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco di Brindisi, Riccaro Rossi, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, professor Felice Auricchio, del delegato del rettore dell’università di Bari per il potenziamento della sede di Brindisi, professor Gianluca Selicato, del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, del segretario generale del corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise Coordinatore del gruppo Tecnico per il Turismo - Confindustria Puglia, dottor Massimo Salomone, della dirigente Reggente Ambito Provinciale Brindisi – Uff. Scolastico Regionale, professoressa Giuseppina Lotito.

Prima sessione

La prima sessione del dibattito prevede gli interventi: della professoressa Pina Antonaci presidente Fondazione Its per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, con presentazione dell’Its Turismo: dei professori Gaetano Macario e Alessandro Buongiorno, dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con presentazione del progetto del corso "Tecnico Superiore per le strategie di sviluppo sostenibile e gestione imprenditoriale degli eventi, del wellness e del turismo sportivo".

Sempre nel corso della prima sessione sono previste le testimonianze di Fernando Tadicini, esperto dell’Its Turismo Lecce, Davide Petranca, allievo del Corso Its Turismo Lecce sul Progetto Turismo 4.0 realizzato nei percorsi formativi in atto.

Seconda sessione

Per le ore 17,30 è prevista l’apertura della II sessione, con tavola rotonda sui temi sulla definizione dei fabbisogni formativi, professionali e di innovazione tecnologica delle imprese; possibili opzioni di collaborazione con la Fondazione Its; dibattito con gli interlocutori chiave del territorio; conclusioni.

L’incontro, coordinato dal professor Pierfelice Rosato, del dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, prevede gli interventi di Alfredo Malcarne, presidente Cciaa di Brindisi, Teo Titi, Presidente Confindustria Turismo Brindisi, Pierangelo Argentieri, Federalberghi Brindisi, Francesco De Carlo, presidente Nazionale Assohotel, Pasquale Ribezzo, segretario regionale Cna Puglia, Domenico Bracciodieta, Presidente Confcooperative Federcultura, ingegnere Andrea Retucci, presidente Lega Navale Puglia, professoressa Paola Apollonio, dirigente dell'Istituto Tecnico Nautico e Turistico "Vespucci" di Gallipoli.

A seguire si aprirà il confronto con le imprese turistiche, organizzazioni e dirigenti degli istituti di istruzione superiore delle province di Brindisi e di Lecce. Al termine dell’incontro saranno raccolte le manifestazioni di interesse delle imprese, organizzazioni, Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Brindisi eventualmente interessate a collaborare con la Fondazione Its Turismo.