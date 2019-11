Crisi Leucci: "Enel pagherà stipendi anche a impiegati e personale officina"

BRINDISI - Non solo i lavoratori in servizio nella centrale di Cerano, anche gli impiegati amministrativi e gli operai in servizio nell’officina potranno accedere a un meccanismo previsto dalla Legge Biagi per cui l’azienda committente potrà pagare gli emolumenti di una ditta appaltatrice inadempiente con il personale.

Arriva una buona notizia, dunque, per i dipendenti della Leucci Costruzioni, che grazie all’intervento dell’Enel potranno avere una boccata d’ossigeno, dopo mesi di grande difficoltà. L’azienda energetica ha accolto la tesi sostenuta dalla Fiom Brindisi, con il supporto legale degli avvocati Tonia D’Oronzo e Paolo Di Schiena.

La committente dunque verserà gli stipendi ai lavoratori della Leucci, “nella percentuale che l'Enel – si legge in una nota della Fiom Cgil Brindisi - ritiene per il momento essere obbligata a rispettare (tenendo contro che ci sono anche altre committenze della Leucci, che a tutt'oggi si sono assentate dalle convocazioni della task Force presso la Prefettura di Brindisi)”.

“Per quanto ci riguarda – afferma il segretario generale della Fiom Cgil Brindisi, Angelo Leo - siamo soddisfatti non solo per aver avuto ragione dal primo momento, ma soprattutto per aver recuperato salario per tutti i lavoratori".