La Leucci Costruzioni Spa venduta a un gruppo americano

BRINDISI - La Leucci Costruzioni Spa, realtà storica del settore metalmeccanico brindisina, è stata venduta a un gruppo americano. La notizia, divulgata oggi (lunedì 17 giugno) dal sindacato Confintesa Brindisi, trova conferme ai vertici aziendali. Già nel pomeriggio odierno l’assemblea dei soci, riunitasi in tarda mattinata, dovrebbe definire la nuova presidenza e i nuovi organi.

"Lavoratori preoccupati"

Il passaggio di proprietà, come rimarcato dal segretario di Confintesa, Ercole Saponaro, è avvenuto “nel silenzio generale, protetto anche da alcune organizzazioni sindacali”. Lo stesso Saponaro rimarca come la Leucci Costruzioni Spa sia “un fiore all'occhiello nel panorama industriale della nostra Provincia nel settore della Metalmeccanica, con un bagaglio di professionalità costruito nel tempo e riconosciuto nel mercato italiano e internazionale dove la società ha avuto modo di operare con grandi successi”.

“Raccogliamo il grido disperato dei lavoratori - si legge nella nota a firma di Saponaro - che sono già in sofferenza per il mancato pagamento degli ultimi stipendi, che temono e mostrano preoccupazione per il loro futuro”. “Società storiche come Leucci Costruzioni con circa 100 dipendenti – prosegue Saponaro - sono un patrimonio radicato nel sangue di questa città, sono l'esempio di come il senso di appartenenza delle maestranze e la cultura del lavoro abbiano consolidato sul mercato il patrimonio professionale che ha sempre contraddistinto ogni operaio dal primo all'ultimo”.

Confintesa chiede che sia fatta chiarezza, che “si tuteli il lavoro, si pongano le condizioni di dare certezze alle maestranze, si operi in modo che questo patrimonio di esperienze professionali di così alto livello siano ancora un vanto, una medaglia da portare fieramente per il mondo del lavoro di questa città”.

La storia dell'azienda

La fondazione dell’azienda, come si legge sul profilo ufficiale, risale 1961. La Leucci “ha avuto un notevole sviluppo legato alla realizzazione di importanti attività di prefabbricazione e montaggio in opera, eseguite per gli - attività di revamping e manutenzione di impianti.

“A partire dal 1974, completato il ciclo dei nuovi impianti industriali all’interno del petrolchimico, la società cerca nuovi spazi verso il mercato nazionale partecipando a importanti progetti, nel settore energetico, per le centrali termoelettriche dell’Enel di Rossano Calabro; Brindisi nord; Tavazzano; Porto Tolle; Sermide; Monfalcone; Nel 1986 è entrata a far parte del Gruppo Fochi Spa di Bologna, avviando la fornitura in opera di consistenti progetti per la Centrale di Brindisi Sud .

A partire dal 1998, dopo una ristrutturazione societaria,” ha eseguito importanti lavori nell’ambito delle energie rinnovabili (torri eoliche e impianti di dissalazione), recipienti a pressione e scambiatori di calore, piping di processo, strutture in carpenteria, manutenzione impianti, che collocano Leucci Costruzioni leader del mercato metalmeccanico nazionale ed europeo”.