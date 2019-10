Brindisi: Matteo Missere nuovo presidente dei giovani di Confcommercio

BRINDISI – Matteo Missere è il nuovo presidente del gruppo dei giovani imprenditori di Confcommercio Brindisi. Il suo vice è Francesco Ferrienti. Questo il responso dell’assemblea dei giovani imprenditori che aderiscono all’associazione, svoltasi nei giorni scorsi. Erano presenti Francesco Ferrienti, Giulio Corciulo, Giacomo Ruggiero, Giovanni Corciulo, Francesca Scatigno e Bruno Licciulli di Brindisi, Mario Montanaro, Maria Cristina Cuppone e Gloria Maria Zurlo di Mesagne, Matteo Missere e Riccardo Coletta di San Pietro Vernotico, Davide Di Bello di Torre Santa Susanna, Teodoro Semeraro e Tiziano Barella di Carovigno.

Ha aperto i lavori la direttrice di Confcommercio Brindisi Tonia Massaro per sottolineare il buon lavoro svolto dal comitato promotore del gruppo giovani imprenditori che in due settimane è riuscito a creare le condizioni ideali per far nascere questa nuova realtà nel contesto associativo della provincia di Brindisi. Ha sottolineato, inoltre, le numerose opportunità che vengono offerte a coloro che hanno deciso di far parte del gruppo, a partire dalle iniziative promosse a livello nazionale che potranno avere degli importanti riverberi anche a livello locale. Una buona premessa, insomma, per programmare una nuova stagione di protagonismo dei giovani imprenditori di questa provincia.

Dal dibattito tra i presenti, poi, è emersa la necessità di dare risalto all’attività del gruppo, sia attraverso gli organi di informazione che con l’utilizzo dei social. Si è passati, infine, alla elezione del direttivo provinciale che risulta composto da Francesco Ferrienti, Giulio Corciulo, Giacomo Ruggiero, Francesca Scatigno, Bruno Licciulli, Mario Montanaro, Maria Cristina Cuppone, Gloria Maria Zurlo, Matteo Missere, Riccardo Coletta, Davide Di Bello, Teodoro Semeraro e da Tiziano Barella.

Il Gruppo Giovani Imprenditori tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per calendarizzare una serie di iniziative volte a sviluppare anche la presenza in tutti i comuni della provincia di Brindisi.

Gallery