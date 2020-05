Rossi: "Dal ministro rassicurazioni sulla riapertura dell'aeroporto"

BRINDISI - Il sindaco Riccardo Rossi interviene nuovamente sulle polemiche riguardanti la mancata riapertura dell'aeroporto di Brindisi, attraverso un posto pubblicato sul suo profilo Faceboon in cui parla di una telefonata intercorsa nella giornata odierna con il ministro deelle Infrastrutture e dei Trasport, Paola De Micheli.

"Mi ha appena chiamato la Ministra Paola De Micheli - scrive Rossi - che ringrazio per la sua disponibilità, per confermarmi che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riguarda la chiusura di tanti aeroporti italiani, tra cui quello di Brindisi, è temporaneo ed è dovuto all'azzeramento del traffico aereo in Italia e all'impossibilità degli spostamenti regionali e internazionali".

"La Ministra - conclude Rossi - mi conferma l'importanza dell'aeroporto di Brindisi e non appena gli spostamenti saranno consentiti e le condizioni del traffico aereo miglioreranno l'aeroporto di Brindisi riaprirà. Si spera che tutto ciò possa avvenire già a giugno e su questo nei prossimi giorni faremo il punto. A presto per gli aggiornamenti".