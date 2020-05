Ripartire, anche come nuova impresa: il bando Gal Alto Salento

BRINDISI - Il Gal Alto Salento (Brindisi, San Vito dei Normanni, Carovigno, Ostuni, Ceglie Messapica, San Michele Salentino e Villa Castelli) pubblica la II edizione (2020) del Bando Intervento 3.1 rivolto ad #agricoltori che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, #microimprese, piccole imprese e persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole nelle aree rurali.

L’intervento, in particolare, mira ad avviare #startup legate relative alla fornitura di servizi innovativi per la fruizione sostenibile delle aree rurali e costiere (servizi di guida ed informazione, di trasporto sostenibili, servizi legati al cicloturismo ed escursionismo, servizi di educazione ambientale, di accoglienza turistica diffusa e sostenibile, di laboratori esperienziali per l’apprendimento di tecniche tradizionali di produzione artigianale e di trasformazione e preparazione di prodotti agroalimentari, ecc.).

Ecco di seguito la tipologia degli investimenti possibili: #agroalimentare laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici e per la preparazione di piatti della gastronomia locale, ecc.; #servizi a supporto del turismo: punti informativi turistici, centri visita, attrezzature a supporto dell’escursionismo, servizi di accoglienza dei pellegrini lungo la Via Francigena, laboratori didattici, ciclofficine per ciclisti, trekking, nordic walking, vela, canoa, diving, snorkeling, ecc.

La nuova edizione del bando contempla nuove categorie di spese ammissibili. È possibile consultare il bando e relativi allegati nella sezione "Avvisi pubblici" sul sito www.galaltosalento2020.it o cliccando sul link in basso https://www.galaltosalento2020.it/…/nuova-edizione-dell-int….