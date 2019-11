Contenzioso cantieri Cbs - Damarin: altro punto per l'Authority

BRINDISI – Nuovo pronunciamento favorevole all’Autorità di sistema portuale da parte del Tar di Lecce, che ieri giovedì 7 novembre, con i provvedimenti 653/2019 e 654/2019, ha rigettato l’ennesima istanza cautelare avanzata dalle società Damarin e Cbs, già dichiarate decadute per inadempimento dalle concessioni demaniali marittime relative alle aree di attività cantieristiche nel porto medio di Brindisi. Si tratta di orientamenti di conferma dei due decreti monocratici già emessi dallo stesso Tar il 22 ottobre scorso.

È una ulteriore tappa di una vicenda giudiziaria annosa che vede l’Adsp impegnata nella riacquisizione delle aree demaniali marittime attualmente detenute dalle due ditte, nonostante sia stato adottato un provvedimento di decadenza nei confronti di ciascuna di esse, riconosciuto pienamente valido, efficace e legittimo dai giudici amministrativi.

“Ora l’Authority si attiverà per attuare doverosamente lo sgombero e riacquisire l’area perché possa essere assegnata in anticipata occupazione, ai sensi dell’articolo 38 del Codice della Navigazione, al soggetto economico individuato dall’ente, all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica: il Consorzio Cantieri Riuniti Del Mediterraneo (costituito tra le società Operazione Srl, S&Y Srl e Marine Management&Supplies Srl tutte di Napoli), in attesa della conclusione del procedimento”, si legge in un comunicato della stessa Adsp.

“Un passaggio doveroso e fondamentale che tutelerà gli interessi di carattere patrimoniale ed erariale dell’ente, e soprattutto i lavoratori degli ex cantieri che, secondo il piano industriale presentato dal Consorzio, saranno totalmente riassorbiti dal nuovo concessionario”, conclude la nota. Il contenzioso davanti alla giustizia amministrativa è uno dei due fronti sui quali sta infatti sviluppando la crisi dei cantieri Damarin – Cbs. L’altro è quello della difesa dell’occupazione nel settore, e del rilancio su cui si è impegnato il consorzio subentrante nella concessione, con il suo piano industriale per il sito di Brindisi.