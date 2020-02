Raddoppiati i collegamenti estivi Brindisi - Londra Heathrow

BRINDISI – Raddoppio dei collegamenti estivi tra Brindisi e Londra – Heathrow operati da British Airways, che continua ad ampliare la propria offerta di voli sulla Puglia. Anche per quest’anno, grazie anche al grande successo che riscuote la nostra regione a livello internazionale, come testimoniato dagli ottimi risultati ottenuti la scorsa settimana alla BIT di Milano, una delle prime e più prestigiose compagnie aeree al mondo, ha confermato il collegamento Brindisi-Londra Heathrow e raddoppiato le frequenze.

Per la summer season 2020 infatti, a partire dal 23 maggio fino al 26 settembre, si volerà tra Brindisi e Londra ogni fine settimana (sabato e domenica), il martedì e il mercoledì. Grazie a ciò, Brindisi migliora i collegamenti con Londra e soprattutto con il principale aeroporto del Regno Unito. Questo raddoppio avvicina ancor più l’area Sud Est del Paese a tutto il mondo, grazie al network globale di British Airways e dei suoi partner commerciali.

Heathrow è infatti il primo hub europeo per numero di passeggeri con indubbi vantaggi sul piano delle prosecuzioni intercontinentali e internazionali. La rotta con il raddoppio delle frequenze settimanali, si aggiunge a quelle già operate dallo stesso vettore tra Bari e l’aeroporto di Londra Gatwick. Sarà quindi più facile, nei mesi in questione, la programmazione dell’offerta per gli operatori turistici delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, e anche per l’utenza dell’area programmare una vacanza nella capitale o in altre città e territori del Regno Unito.