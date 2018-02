Premi di produttività per dipendenti comunali: si sblocca una lunga vertenza

CEGLIE MESSAPICA - Sbloccata una situazione di stallo che perdurava da diversi anni e che aveva visto il personale dipendente del Comune di Ceglie Messapica penalizzato in quanto dal 2012 non percepiva la parte di retribuzione legata alla produttività. Grazie all’azione e alla perseveranza sindacale il 15 febbraio 2018 è stato sottoscritto con la parte pubblica l’accordo per la ripartizione del fondo salario accessorio anno 2017.

“La delegazione sindacale presente al tavolo - si legge in una nota del sindacato Fp Cgil a firma di Patrizia Stella - ha chiesto la distribuzione degli emolumenti già dal mese di marzo. Inoltre, a richiesta delle organizzazioni sindacali e della Rsu presenti, la parte pubblica si è impegnata a riconvocare il tavolo per il mese di marzo per l’esame e approvazione della ricostituzione del fondo salario accessorio anni precedenti al 2017 e per la discussione della ripartizione del fondo anno 2018 per cui le organizzazioni sindacali chiederanno che una parte sia destinata alle progressioni economiche del personale ferme al 2010”.

“Tanto è stato possibile – prosegue Patrizi Stella - grazie alle pressanti richieste sindacali per l’istituzione di una commissione interna per la ricostituzione del fondo anni precedenti”.

“La Fp Cgil – si legge ancora nella nota - vigilerà ora affinchè da parte dell’amministrazione comunale del Comune di Ceglie Messapica ci sia il rispetto degli impegni assunti come verbalizzati nell’incontro del 15 febbraio 2018”. “Intanto siamo in dirittura di arrivo – conclude Patrizia Stella - per la sottoscrizione del contratto nazionale del lavoro funzioni locali che apporterà anche importanti novità in materia di relazioni sindacali”.