Natale senza stipendio e tredicesima: lavoratori Revisud in sciopero

BRINDISI – Non hanno trascorso un buon Natale i dipendenti della Revisud srl, ditta metalmeccanica attiva nel settore delle manutenzioni industriali con sede nella zona industriale di Brindisi. I lavoratori sono in sciopero d giorni a causa, da quanto denunciato dai sindacati, di continui ritardi nel pagamento degli stipendi e per la mancata corresponsione della tredicesima mensilità e di ulteriori istituti contrattuali.

Per questo le segreterie territoriali dei sindacati Fim, Fiom, Uilm, Ugl di Brindisi hanno chiesto un incontro urgente al prefetto di Brindisi, Umberto Guidato. Le organizzazioni sindacali sperano infatti nella mediazione tra le parti della prefettura, “al fine di avere garanzie sul recupero delle spettanze maturate senza ulteriori ritardi e per evitare che l’esasperazione dei lavoratori possa sfociare in momenti di conflittualità”.

Per un analogo problema i lavoratori della Revisud già nel dicembre del 2018 avevano proclamato lo stato d’agitazione.