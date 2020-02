Museo Ribezzo: le aperture e le iniziative previste per il mese di febbraio

BRINDISI - Nell’ambito delle iniziative organizzate per l’anno in corso nel Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi (Piazza Duomo 7), programmate con la supervisione della direttrice del Polo Bibliomuseale di Brindisi, architetto Emilia Mannozzi, si comunica che per il mese di febbraio sono stati previsti alcuni appuntamenti sia in occasione del “Giorno del ricordo”, dedicati agli studenti di ogni ordine e grado, e sia per divulgare e favorire maggiormente, fuori dalla fascia oraria ordinaria, durante il sabato (dalle ore 17.00 alle ore 20.00), la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale custodito nella struttura museale brindisina. Questo il programma delle iniziative:

Giorno del ricordo

12, 22 e 29 febbraio (ore 14.30-17.00)

La Vergarolla di Jolanda: Intervista tratta dalla trasmissione radiofonica “Voci e volti d’Istria”. Anno 1996 Con Giovanni Nardin, figlio di esule da Pola. L’iniziativa è abbinata al concorso “Per tenere vivo il ricordo…spazio alle idee”, con scadenza 15 aprile 2020

Eventi e visite tematiche

15 febbraio 2020 (ore 17.00-20.00)

Rassegna “Il mio libro va in biblioteca” - Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”

Presentazione-evento del libro “La seconda guerra mondiale tra cronaca e vignette”. Partecipano l’autrice Lina Cavallo Conversano e il prof. Gianfranco Allamprese

Visita tematica su “Le testimonianze archeologiche in “Terra di Brindisi”

Un emozionante viaggio nel tempo, a ritroso nei secoli, per contemplare da vicino le spettacolari testimonianze dell’antichità custodite nella struttura museale brindisina.

22 febbraio 2020 (ore 17.00-20.00)

Visita tematica su “Il mondo dell’infanzia al Museo Ribezzo”

Un percorso tra i vari giocattoli e reperti di epoca romana dedicati ai bambini, come sonagli, poppatoi, campanellini, trottole, astragali, cerchi, carrettini, bambole, soldatini e utensili da cucina per comprendere da vicino il mondo infantile dell’antichità.

29 Febbraio (ore 17.00-20.00)

Visita tematica su “L’archeologia subacquea e i paesaggi costieri del litorale brindisino”.

Un suggestivo e virtuale incrocio di rotte marittime per raccontare la storia dei paesaggi d’acqua che si sono succeduti nel corso dei secoli, attraverso il rinvenimento di materiali che viaggiavano per mare. Da Punta del Serrone a Santa Sabina, passando da Apani.

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni visite contattare i numeri di telefono 0831/544257 oppure 0831/544256 oppure 0831/544258