Arriva il nuovo fantasy firmato Salvatore Luigi Baldari: Basileus

L’incantesimo della fantasia abbraccia la suggestione della storia e del mito, per dar vita ad una avvincente saga di romanzi, giunta oggi al suo terzo capitolo. Pubblicato dal giovane avetranese Salvatore Luigi Baldari, il libro Basileus – Le Leggi di Chaos, L’Ultima Profezia, I Supplizi dei Re. In un unico volume i primi tre episodi della saga, che nel progetto completo sarà composta da 5 atti.

Il romanzo narra le gesta di Daukos, guerriero spartano. Un’avventura dalle montagne del Peloponneso al mare cristallino del Mediterraneo, sino ai luoghi più inesplorati e suggestivi, che ingaggia personaggi della storia classica, della mitologia e dell’epica. Un’avventura accattivante e dinamica, rivisitata in chiave fantasy, per ripercorrere, attraverso i personaggi della mitologia e dell’epica, una storia, incastonata in paesaggi e scenari fiabeschi, luoghi in cui tutt’ora viviamo. Ambientata nell’antica Grecia del V secolo a.C., la saga Basileus si propone, attraverso le peripezie di Daukos, protagonista di incalzanti battaglie e viaggi continui, di arricchire il dinamismo dell’intreccio con intense riflessioni e osservazioni di ordine sociale, universale ed ancor oggi attuali.

Divinità e mostri, ma allo stesso tempo bellezza dei luoghi esplorati. Una saga innovativa, che cerca di emozionare e di incantare.

Sparta e non solo. Un luogo importantissimo per l’intera storia sarà anche la città di Taranto e il territorio ad essa circostante, sino alle terre dei Messapi, all’attuale Manduria e Salento intero. Ma anche le coste della Sicilia e della Campania, sino alle antiche città greche di Sparta, Atene, Epidauro e i luoghi più suggestivi del mito, il Monte Olimpo, il Regno di Ade, il Monte Otri.

Un’esperienza di lettura stimolante, che ha già raccolto gli apprezzamenti di diversi appassionati. Il libro è candidato al Festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare, oltre ad altre iniziative già programmate, che si terranno nelle città di Ostuni, Lecce e nel suggestivo ipogeo del Museo Spartano di Taranto. Un libro che vuole andare al di là dei contenuti della storia e che aderisce, con entusiasmo al progetto Taranto, La Città Spartana, una vision che si propone di potenziare il brand di Taranto e del territorio, accostandolo a quello di Sparta, rinomato e sfruttato in tutto il mondo.

Il libro di Salvatore Luigi Baldari è stato pubblicato dalla CTL Edizioni di Livorno. Nei prossimi giorni al via il giro di presentazioni, con debutto a Ravenna. A seguire, altri appuntamenti da Torre S.Susanna (il 29 Giugno presso il Centro Auser), a Crispiano. L’appuntamento ad Avetrana, invece, è fissato per Sabato 21 Giugno alle ore 21.00 nell’accogliente atrio del Torrione, iniziativa a cura della Pro Loco di Avetrana.Il libro è disponibile su tutte le piattaforme di vendita online (Ibs, Libreria Universitaria , Unilibro, Ctl Edizioni)

L’immagine di copertina è stata realizzata dall’illustratore avetranese Lorenzo Leccese. Salvatore Luigi Baldari si dedica ad iniziative associative, attività di volontariato ed esperienze di cittadinanza attiva. Attualmente è impegnato negli studi giuridici presso l’Università Aldo Moro.