Assemblea generale Assoarma: gli impegni per il 2018

BRINDISI - Lunedì 26 febbraio, presso l’Associazione Arma Aeronautica (Aaa), Sezione di Brindisi, intitolata alla “Sottotenente Pilota Movm Leonardo Ferrulli”, ha avuto luogo l’assemblea generale degli iscritti alla sezione cittadina, presieduta dal presidente sezionale, nonché presidente regionale del sodalizio, generale Giuseppe Genghi.

Nel corso del consesso il generale Genghi ha esaurientemente relazionato sulle attività sociali svolte nel 2017 e su quelle previste per il 2018. Al termine i soci hanno approvato, all’unanimità, il rendiconto di gestione 2017, il bilancio di previsione 2018 e ratificato l’aggiornamento delle quote sociali per l’anno in corso.

Durante l’assemblea è stato introdotto il programma sezionale per il 2018 coi due maggiori appuntamenti, il 60° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes e l’udienza da Papa Francesco, con l’Associazione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), che si terranno rispettivamente dal 17 al 21 maggio e dall’1 al 2 giugno 2018. Particolare rilevanza e stata data all’appuntamento con il “XX Raduno Nazionale AAA” che si terrà a Latina dal 25 al 27 maggio, i cui dettagli sono stati efficacemente illustrati dal Generale Genghi.

Al termine del consesso il presidente Genghi ha ringraziato i soci intervenuti, per la loro presenza, rivolgendo ai presenti l’invito a far conoscere alla comunità locale le attività che vengono svolte dell’Aaa.L'Associazione Arma Aeronautica è un sodalizio aperto a tutte le Genti dell'Aria, militari e civili, di ogni grado, ruolo, in congedo ed in attività di servizio, simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia politica e nel rispetto di ogni concezione religiosa.

Raduni nazionali, interregionali, regionali e locali; pubblicazione di un periodico mensile; aggiornamento tecnico professionale del personale in congedo; studi e ricerche condotte da un apposito Centro Studi Militari Aeronautici "Giulio Douhet" (Cesma); congressi, convegni e manifestazioni di vario genere organizzate con ammirevole fervore al Centro ed alla Periferia; assistenza morale e materiale ai propri iscritti; preparazione basica dei Giovani per il futuro inserimento nel mondo Aeronautico, collaborazione con le competenti istituzioni nei settori della protezione civile e della tutela dell'ambiente: ecco, in sintesi, il complesso delle attività volte ad offrire all'opinione pubblica la vera, autentica immagine dell'Aeronautica, con il suo luminoso passato, con la sua tenace e coraggiosa proiezione nel futuro, con il suo apporto di pensiero e di passione, i suoi ideali, i suoi valori morali nel contesto culturale e sociale della Nazione.