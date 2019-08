A Ferragosto musei e chiese di Brindisi aperti alle visite: gli orari

BRINDISI – Nella giornata di Ferragosto a Brindisi saranno aperti, secondo orari concordati, musei, chiese e luoghi di interesse storico, grazie ad una sinergia tra gli enti che gestiscono i beni culturali, vale a dire Diocesi Brindisi-Ostuni, Polo Bibliomuseale di Brindisi e Fondazione Nuovo Teatro Verdi, e l’amministrazione comunale.

Gli orari delle aperture per le visite

Il programma prevede l’apertura di Palazzo Nervegna dalle 9 alle 22; Monumento al Marinaio 10-20; Tempio di San Giovanni al Sepolcro 9-21.30; Foyer del Nuovo teatro Verdi 10-20; Palazzina Belvedere e Collezione Archeologica Faldetta 10-13 e 16-19; Museo Archeologico “Ribezzo” 10-13; Duomo 9-21; Chiesa San Paolo 9-21; Chiesa di San Benedetto 17-21; Chiesa di Santa Lucia 17-21; Chiesa di Santa Maria degli Angeli 17-21; Chiesa di Santa Maria del Casale 9-20. L’info point di Palazzo Nervegna sarà aperto dalle 9 alle 23.

“La collaborazione tra enti - commenta l’assessore al Turismo, Oreste Pinto - ci consente di dare a tutti un’offerta turistica e culturale adeguata alle caratteristiche della nostra città. Tutto questo è stato possibile non solo grazie alla rete ben consolidata ma anche all’impegno e alla dedizione di coloro che lavoreranno il giorno di Ferragosto per rendere possibili queste aperture. Rendere fruibile anche in un giorno festivo il nostro patrimonio monumentale e non solo, è un modo per consentire agli stessi brindisini che restano in città di conoscere e di riappropriarsi di luoghi identitari”.