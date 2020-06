Brindisi. Torna la "BrindisiClassica" nel chiostro di San Paolo Eremita

BRINDISI - Da martedì 23 a sabato 27 giugno (ore 20.00), nel chiostro di San Paolo Eremita a Brindisi sono in programma cinque concerti della stagione concertistica "BrindisiClassica", per recupero di quelli rinviati a causa di Covid-19. Il primo appuntamento è con il duo Francesca Salvemini e Silvana Libardo. Il programma, dal titolo "Classic and Movie Music", comprende brani classici e arrangiamenti originali per flauto e pianoforte di musiche del grande schermo e di celebri musicals. Mercoledì 24, la cantante Alessia Martegiani, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso eseguiranno il programma musicale "Classical Italian Songs and latin-Jazz", che interpreta con eleganza e fascino un originale accostamento di brani del "choro brasileiro" e canzoni della tradizione classica napoletana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 25 giugno l'attore, cantante e regista Maurizio Pellegrini e il pianista Piero Rotolo interpreteranno l'affascinante melologo Enoch Arden opera 38 di Richard Strauss, testo commovente e dolcissimo di Lord Alfred Tennyson, considerato il più grande poeta inglese dell'età vittoriana. Nel penultimo appuntamento, venerdì 26 giugno, il pubblico potrà apprezzare Mozart, Beethoven e Grieg nell'interpretazione di un duo, regolarmente ospite nei più grandi teatri del mondo, con Silvano Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte. La breve rassegna termina sabato 27 giugno con il concerto sinfonico della nota Orchestra Filarmonica Pugliese, che eseguirà musiche di Vivaldi, Jenkins, Bregovic e Gardel sotto la direzione del M° Giovanni Minafra, violino solista Francesca Carabellese. Informazioni: 3288440033