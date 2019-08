Ceglie Summer Festival, Arisa in concerto in piazza

CEGLIE MESSAPICA - Il Ceglie Summer Festival torna ad incantare la piazza centrale di Ceglie Messapica. Organizzato dalla New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, il Ceglie Summer Festival è un contenitore musicale che scalda le serate estive sotto la torre dell’orologio in piena Valle d’Itria. Dopo il pienone dello scorso 12 agosto con i Morcheeba, domani 20 agosto 2019 toccherà ad Arisa.

Nel 2016 e nel 2017 il Ceglie Summer Festival ha ospitato gli eventi musicali dell’estate a Ceglie Messapica. Il festival è stato pensato fin da subito non come un’iniziativa spot ma come un progetto prolungato nel tempo, con due vocazioni: favorire la promozione della città, facendo diventare il centro storico e la centrale piazza Plebiscito un palcoscenico a cielo aperto, teatro di concerti di grandi artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Soprattutto il Ceglie Summer Festival punta a sostenere la musica emergente pugliese, attraverso il progetto #madeinpuglia, che permette a giovani artisti pugliesi di aprire concerti di big della musica o di esibirsi per un intero concerto live.

I concerti sono scelti in base ad un tema che varia di anno in anno, in linea con le tendenze musicali, e dando priorità a produzioni originali o studiate ad hoc per il festival.

Il 2019 è l’anno del ritorno in grande stile del festival che propone due grandi concerti, uno di respiro internazionale e l’altro di un’artista amatissima in Italia. Il tema scelto è #freedom, la libertà in tutte le sue forme espressive ed artistiche, che fa rima con estate e spensieratezza, tema incarnato dai protagonisti della line-up. Due serate che attireranno in piazza Plebiscito il pubblico delle grandi occasioni.

Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Arisa è pronta per lanciarsi in una nuova avventura, quella del tour in piazze e festival estivi. A tre anni di distanza dall’ultimo progetto, l’8 febbraio è uscito il nuovo album di inediti dell’artista. Una nuova Rosalba in città, che suggella l’unione con la nuova casa discografica (Sugar), rappresenta un notevole cambio di rotta per l’artista.

Un disco moderno che si presenta in tutta la sua vulnerabilità ed è certamente meno malinconico e più positivo rispetto ai precedenti. Un lavoro colorato, fresco e vibrante disegnato appositamente per la vocalità versatile di Arisa. Arisa, da sempre libera dalle convenzioni sia per quanto riguarda la sua vita privata sia quella professionale, restituisce l’immagine di artefice del proprio destino.

