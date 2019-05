“Motel Woodstok” per la rassegna di “Cinecronici” al circolo Cabiria

MESAGNE - Domenica 12 maggio, per la rassegna “Cinecronici” organizzata da Cabiria Circolo Arci in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, verrà proiettato il film “Motel Woodstok” (commedia) di Ang Lee, con Demetri Martin, Dan Fogler. Questo spassoso film racconta la vita di Elliot Tiber, militante omosessuale, che nel 1969 fornì al mitico concerto di Woodstock la sede operativa offrendo agli organizzatori il piccolo albergo dei genitori, El Monaco. Questo ragazzo contribuì alla nascita di un evento storico. In occasione del concerto si incroceranno le strade di un veterano del Vietnam, il proprietario del terreno su cui si tenne il concerto e una star di Broadway. Contributo per i soci Arci di 3 euro.

In calendario: per il progetto “Una stanza per sé”, curato in collaborazione con la dottoressa Viviana Natalini – psicologa e psicoterapeuta, gli appuntamenti sono alle ore 19:30 di venerdi 17 con l’incontro a tema “Come prendersi cura di sè stessi” e venerdì 31 con l’incontro “Lo spazio personale nelle relazioni”. Ingresso gratuito.

Per la rassegna “Cinecronici” domenica 19 proiezione del film “Le conseguenze dell’amore” (drammatico) di Paolo Sorrentino; domenica 26 “Tanguy” (commedia) di Etienne Chatiliez.

Tutte le attività, gratuite o con contributo, organizzate da Cabiria sono riservate ai soci Arci (tessera annuale sottoscrivibile in loco al costo di 5€ e valida in tutti i circoli Arci d’Italia). Info e prenotazioni: 327 4237720