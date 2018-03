Al Theodorvs Caffè di Brindisi arriva la cantante afroamericana

BRINDISI - Il 3 Marzo 2018 il secondo appuntamento con la rassegna musicale Funky Soul Kitchen con Joyce Yuille "Soul Experience"

After dinner Dj set

Maurizio Macrì, Beppe Gioia, Maurizio Laurentaci



Joyce Elaine Yuille, originaria di New York nella zona di El Barrio, Spanish Harlem, la cantante afroamericana entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music & Performing Arts di Manhattan, divenuta poi famosa nel mondo con il film "Saranno Famosi". Lascia gli States per intraprendere una carriera di modella a Parigi ed infine approda in Italia, dove entra nel mondo musicale e matura una grande esperienza nel circuito live dei club e festival, interpretando con successo il repertorio dell'American Songbook.



Joyce è un'interprete di gran classe che porterà nella musica il dinamismo e l'espressività vocale più autenticamente legati al linguaggio jazzistico di matrice nera, venato di soul, di senso del blues e dalla trascinante verve ritmica e interpretativa. Il lei è quindi viva l'eredità della popular music africana americana, che si sposa al linguaggio jazzistico evidenziando la versatilità del suo modo di esprimersi e una comunicazione diretta, coinvolgente, pervasa da autentica emozione espressiva e da un sapiente equilibrio tra le varie componenti della sua personalità artistica.



Una vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale, apprezzata dai più importanti festival e jazz club del circuito, con un ampio panorama di collaborazioni che comprendono anche Paolo Conte, Donna Summer e Gloria Gaynor. E’ stato pubblicato il suo primo album solista, uscita 28 aprile 2015, intitolato “Welcome To My World”. Dotata di una strepitosa vocalità jazz/blues, questo primo lavoro discografico (quattordici brani) è composto principalmente da inediti e da un repertorio dal forte background soul e jazz.



L’album è prodotto da Luciano Cantone per Schema Records, vivace etichetta specializzata in jazz, retro, Brazilian jazz e nu-jazz a cui si deve anche il sorprendente debutto discografico di Mario Biondi “Handful of Soul”



EMILIO FOGLIO / GUITAR

PIERO ORSINI / BASS

FRANCO PENATTI / DRUMS

MICHELE FAZIO / KEYBOARDS



Theodorvs Caffè & Cucina

Via del Mare, 36, 72100 Brindisi BR

Per info eventi

340.2730349