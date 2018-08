Al via il Costa dei Trulli Festival, evento itinerante

FASANO - Ha preso il via Fasano il “Costa dei Trulli” festival itinerante di musica, di linguaggi e di percorsi che si sta svolgendo tra le città di Monopoli, Fasano e Alberobello che prevede nelle tappe fasanesi tre concerti.

Si comincia venerdì 24 agosto alle ore 21.00 in piazza Ciaia dove sarà ospite Enzo Avitabile, cantautore e compositore di origini napoletane. Maestro del sassofono, ha collaborato con i grandi della musica italiana da Pino Daniele a Edoardo Bennato. Vincitore del David di Donatello per la migliore colonna sonora nel 2017 per il film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis. Con il progetto “Acoustic World” Avitabile ripercorre in chiave acustica (formazione in trio con Gianluigi Di Fenza alla chitarra e Emidio Ausiello alle percussioni) gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica, proponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal 2003 ad oggi. Enzo Avitabile guida il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della “World Music” e probabilmente l’artista italiano più rappresentativo di questo genere. Non solo, la tradizione napoletana di cui è fortemente portatore si fonde con i ritmi di un Sud che esce dai confini italiani e diventa Sud del mondo.

Il giorno successivo, sabato 25 agosto alle ore 21.00 sarà il suggestivo scenario del centro storico cittadino, e precisamente il sagrato della chiesa di san Giovanni Battista, Matrice in Fasano, ad ospitare lo spettacolo “Musca Nuda” di Petra Magoni e Spinetti. Un po’ jazz, un po’ rock, un po’ canzone d’autore, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni portano il loro stile tra mura sacre. La voce di Petra Magoni è accompagnata dalle note del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, con gli Avion Travel fino al 2006, in un repertorio che spazia di genere e secolo, dalla musica contemporanea alle liriche classiche, in una moderna versione del canto con accompagnamento di basso continuo. Musica Nuda è l’arte di saper riportare all’essenziale la musica per scovare al suo interno il significato più profondo, ma anche cercando di esaltare il silenzio nella musica.

Il cartellone dei concerti fasanesi si conclude giovedì 30 agosto con Erri De Luca con l’orchestra del Mediterraneo - Erri De Luca, grande scrittore ed intellettuale italiano, affronterà temi importanti come l’immigrazione. Sul palco “Se i delfini venissero in aiuto. Il racconto del diario di Erri De Luca a bordo dalla nave Msf”. Un recital con Erri De Luca, Cosimo Damiano Damato e la Piccola Orchestra Mediterranea di Giovanni Seneca. Un reportage sulla nave di Medici Senza Frontiere che si fa racconto civile, feroce, umano, biblico, necessario e musicale. A scandire i racconti di De Luca sono le canzoni della tradizione mediterranea eseguite da Giovanni Seneca e Anissa Gouizi: sonorità raffinate popolar-world con affondi afroeuropei, contaminazione fra Mediterraneo e Levante per allattarsi alla multiculturalità, esperanto e vocabolario sonoro di pace e integrazione fra popoli.

Il Costa dei Trulli 2018 prevede altri 2 appuntamenti in territorio fasanese: un educational tour e la disfida tra fasanesi e turchi.

L’educational tours con instagrammers è in programma per il 16 settembre con inizio ore 10:00 - L’educational tour è un particolare tipo di giornata di orientamento itinerante dove gli instagrammers gireranno il territorio. L’idea è quella di far riscoprire e valorizzare anche le zone meno note del territorio di Fasano per scoprire le tradizioni fasanesi finalizzato a favorire la destagionalizzazione del turismo, affinché non si limiti l’affluenza dei visitatori esclusivamente durante la bella stagione, cercando di coinvolgere anche il fasanese nella scoperta del proprio territorio. Una giornata dedicata agli educational tour, che visiteranno e poi promuoveranno le diverse aree e beni visitati nei canali social di appartenenza.

La disfida tra fasanesi e turchi sarà il 29 settembre 2018 con inizio alle ore 20:00 – Si tratta di un gioco di ruolo per far rivivere personalmente la battaglia storica tra turchi e fasanesi. Squadre di fasanesi contro squadre di turchi si aggireranno per il centro storico cittadino cercando le informazioni sui luoghi caratteristici della nostra città, sfidando gli avversari. Un modo per acquisire nuove o vecchie informazioni e riscoprire l’appartenenza alla città. L’evento è rivolto non solo ai cittadini di Fasano, ma a tutti i turisti, ai cittadini delle città limitrofe, a bambini e adulti.

Il “Costa dei Trulli” si concentra con gli spettacoli e le altre iniziative su un territorio con straordinarie potenzialità in termini di attrattività turistica. I dati for­niti da Pugliapromozione dimostrano che questa par­te di Puglia viene scelta innanzitutto per il suo mare, ma l’attrattiva balneare si può tradurre in una formidabile opportunità di scoperta dell’entroterra, ricco di città d’arte, tradizioni, esperienze e bellezze naturali e pa­esaggistiche. Il tratto di Puglia coinvolto in questo unisce alla bellissima costa di Fasano e Monopoli la presenza della suggestiva Alberobello. L’adozione dell’identità “Costa dei Trulli” – già in passato utilizzato in un’azione di programmazione dell’ex provincia di Bari (oggi area metropolitana) – vuole essere sintesi di un nuovo cor­so istituzionale “aggregatore” di altri comuni per fare sistema e convogliare in questa zona i flussi turistici anche al di fuori della di piena estate per attuare sempre più quella destagionalizzazione tanto auspicata dall’imprenditoria turistica e dalle stesse istituzioni locali.