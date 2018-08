Jazz sotto le stelle da Giudamino

MESAGNE - Avvolti nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel Centro Storico di Mesagne Giudamino cantina presenta : Jezzam2, una serata in jazz per gustare buon cibo e ottimo vino al chiarore delle stelle per la notte più magica dell'anno.

Marco Menchise Chitarra

Annita Pugliese Voce

Michele Martiradonna Sax

I più grandi Cantautori Italiani in jazz.

Appuntamento da non perdere

Inizio ore 22.00

Info 0831738653/3938745327/

3480585210